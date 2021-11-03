Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler

ANTALYA (DHA) - Antalya Kemer karayolunda dün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki tırın dorsesinde seyahat eden 10 genç, masa kurup, içki içmeye başladı.

VİDEO ÇEKİP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Grup, bu sırada içki dolu bardakları havaya kaldırıp yoldan geçen sürücüleri selamladı. O anları cep telefonlarıyla çeken grup, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Gençler hem yoldan geçen sürücülerin, hem de sosyal medyada görüntüleri izleyen kullanıcıların tepkisini çekti.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Son Dakika Haberleri

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