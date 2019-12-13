: Haraç almak için geldiler, dayak yiyip gittiler

13.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:01

Avcılar'da bir tekel bayini basarak haraç almak isteyen şüpheliler, iş yeri sahibinin çocuklarının gelmesiyle dayak yiyip olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 13.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinden haraç almak isteyen bir grup, iş yerini bastı. Önce İş yerini gözetleyen grup, kısa bir süre sonra teker teker tekel bayisine girmeye başladı. İçeri giren şahıslardan şüphelenen Vakkas Orhan isimli iş yeri sahibi, kapı önünde arabalarının tamirini yapan oğullarını arayarak yardım istedi. Dükkana 100 metre mesafe uzaklıktaki evlatları dükkana gelerek içerideki şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekel bayinin içinde başlayan kavga sokakta da devam etti. Tekmelerin ve yumrukların konuştuğu kavgada bıçaklar da çekilirken bunun üzerine grup kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören site güvenliği polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kavga anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(Erdal Can İçelli/İHA)

Kaynak: İHA

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