Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadyumu, yıkılacağı günü bekliyor

Başkent'in 37 bin kişilik kapasiteye sahip, yarım asırlık çınarı Cebeci İnönü Stadyumu yıkılacağı günü bekliyor.

Başkent'in 37 bin kişilik kapasiteye sahip, yarım asırlık çınarı Cebeci İnönü Stadyumu yıkılacağı günü bekliyor.

Başkent'te bulunan Cebeci İnönü Stadyumu, 37 bin kişilik kapasite ve tarihe şahitlik eden hafızası ile tarih olacağı günü bekliyor.

1967'de yapılan ve yarım asrı aşan süredir Ankara'nın çoğu spor kulübüne hizmet eden stadyum hakkında, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanları 2012 yılında tamamen çürüdüğü yönünde rapor hazırlamıştı. Ancak 2012 yılından beri herhangi bir işleme tabi olmayan stadın ne zaman yıkılacağı merak uyandırıyor.

2012'de alınan "maç oynamaya elverişli değil" kararından sonra hakkında birçok farklı iddia ortaya atıldı. Zaman zaman stadın yerine AVM, yurt ya da otopark yapılacağı konuşuldu. En son olarak Millet Bahçesi yapılacağı ifade edildi.

Faal olduğu dönemde 37 bin kişilik kapasitesi ile Ankara'nın en büyük Türkiye'nin ise 5. büyük stadyumu olma özelliği taşıyan stat en son 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Başakşehir maçına ev sahipliği yaptı.

Uzun süredir atıl durumda olan ve geleceği belirsiz olan stadın yakınında bulunan esnaf ve mahalleli durumun ne olacağını ve nereye varacağını merak ediyor.

Yaklaşık 10 yıldır Cebeci İnönü Stadyumu çevresinde esnaf olduğunu belirten Gökhan Kara, "Stadyum hakkında çeşitli söylentiler oldu. Çürük raporu olduğunu buna rağmen futbol müsabakaları olduğu söylendi. 2-3 yıldır tamamen maçlar kesildi. Burası kaderine terk edilmiş bir stadyum oldu. Bölge halkı ve esnaf bundan dolayı çok rahatsız. Bir zamanlar topluma, buradaki esnafa, halka çok faydalıydı. Son zamanlarda artık kötü bir hal ortaya çıktı. İçeride bir de hentbol salonu var ve hala aktif. Alkol bağımlılarının, madde bağımlılarının, ufak tefek hırsızların adeta üssü olarak kullanılmaya başlandı. Sokaktan geçen aileler, genç kızlar olsun çok rahatsızlar. Çünkü karşılarına her an kendinden geçmiş toplum sağlığına zararlı insan çıkabiliyor. Aynı zamanda sahipsiz sokak köpekleri de burada var. Bunlar da yeri geldiği zaman çok saldırgan bir tavır sergiliyor sokaktan geçen vatandaşlara. İnşallah uygun, yakışır bir proje ile eski haline döner burası" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı