Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü

Kırşehir'de 2 yıl 1 ay hapis ve 41 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılan Alper Yıldırım, masum olduğunu, kimlik numarasının otomobil dolandırıcılığında kullanıldığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Kırşehir'de 2 yıl 1 ay hapis ve 41 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılan Alper Yıldırım, masum olduğunu, kimlik numarasının otomobil dolandırıcılığında kullanıldığını söyledi.

10 Haziran 2013 tarihinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleşen olayda, M.G. (57) isimli vatandaş, 26 AU 643 plakalı aracını satmak için bir internet sitesine ilan verdi. İddiaya göre, ilandaki numaradan M.G.'ye ulaşarak kendisini Alper Yıldırım olarak tanıtan kişi, aracını satın almak istediğini söyledi. Pazarlık sonrası taraflar 52 bin liraya anlaştı ve ve iddiaya göre Ankara'daki bir ATM'den kartsız işlem yaparak Kırşehirli Alper Yıldırım'ın T.C. kimlik numarası ile aracın sahibi M.G.'nin hesabına 195 lira kapora gönderildi.

İddiaya göre, kısa süre sonra taraflar Bozüyük ilçesinde bir araya geldi ve dolandırıcı, aracı başka birinin adına düzenlenmiş vekaletname ile satın alarak ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan araç sahibi M.G. ise polise suç duyusunda bulundu. M.G., aracının Bozüyük Noterliğinde bir başkasına satıldığını tespit etti.

Alper Yıldırım ise, 2 yıl 1 ay hapis ve 41 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Cezaevinde bir gün yattıktan sonra denetimli serbestlikten yaralanan Yıldırım, mağdur olduğunu ve dolandırıcılık olayında adının ve kimlik numarasının kullanıldığını ileri sürdü. Alper Yıldırım, "Dolandırılan kişiye Ankara'da bir ATM'den 190 lira para göndermişler. Benim adım, T.C. Kimlik numaram kullanılmış. Dolandırılan kişiye dolandırıcı, kendini Alper Yıldırım olarak tanıtmış. Yaşanan olayla hiç ilgim yok ama ceza aldım" dedi.

Mahkeme Kararını İstinaf Mahkemesine ve Yargıtay'a taşıyarak itirazda bulunan Yıldırım'ın cezası kesinleşti. Hiç otomobilinin olmadığını aktaran ve yaşananlardan ötürü 41 bin 660 lira cezası alan Yıldırım, sicilini temizlemek için Anayasa Mahkemesine başvuracak. - KIRŞEHİR

Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü
Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Ali İhsan Su Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Merve Dizdar Acun Ilıcalı Bahar Candan
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:10:24. #1.15#
title