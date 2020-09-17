Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silmedi
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Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silmedi

Evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, 9 ay önce evlendiği eşi Kemal Ayvaz ile evliliğini bitirerek Instagram'daki eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi. Ancak Ayvaz, hesabında Hanife Gürdal ile olan pozları silemedi.

17.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:19

Yıllar önce yayınlanan evlilik programlarına katılarak adını duyuran Hanife Gürdal, 9 ay önce nikah masasına oturduğu fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile boşandı. Ayrılık haberini duyuran Gürdal, Instagram'da eşiyle olan tüm pozlarını da sildi. Ancak Kemal Ayvaz, Gürdal ile olan anılarına kıyamadı.

FOTOĞRAFLARI SİLMEYE KIYAMADI

Evliliklerini göz önünde yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle her anını paylaşmayı da ihmal etmiyordu. Anca mutluluklarına gölge düşen çift, yollarını ayırdı. Instagram hesabından boşanma haberini duyuran Hanife, eşiyle birlikte olan pozlarını silerek Ayvaz'ı takipten çıkardı. Ancak Kemal Ayvaz hesabından henüz eski eşiyle olan fotoğrafları silmeye kıyamadı. Ancak Ayvaz, eski eşini takip etmeyi bıraktı.

İşte Kemal Ayvaz'ın silemediği o pozlar...

Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silmedi
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silmedi
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silmedi
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silmedi
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silmedi
Hanife Gürdal ile boşanan Kemal Ayvaz, Instagram'da birlikte oldukları pozları silmedi
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