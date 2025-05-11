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Hangisi Robert De Niro'nun oyuncusu, Martin Scorsese'nin yönetmeni olduğu filmlerden biri değildir?

Hangisi Robert De Niro'nun oyuncusu, Martin Scorsese'nin yönetmeni olduğu filmlerden biri değildir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi Robert De Niro'nun oyuncusu, Martin Scorsese'nin yönetmeni olduğu filmlerden biri değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi Robert De Niro'nun oyuncusu, Martin Scorsese'nin yönetmeni olduğu filmlerden biri değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Robert De Niro'nun oyuncusu, Martin Scorsese'nin yönetmeni olduğu filmlerden biri değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ ROBERT DE NİRO'NUN OYUNCUSU, MARTİN SCORSESE'NİN YÖNETMENİ OLDUĞU FİLMLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Vardar

B: Sıkı Dostlar

B: Tuna

D: İngiliz Hasta

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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