Hangisi 'Güneş Kral' lakabıyla bilinir? Napolyon, Hangisi 'Güneş Kral' lakabıyla bilinir? IV. Louis, VIII. Henry, VIII. Henry lakabı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi "Güneş Kral" lakabıyla bilinir?sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ "GÜNEŞ KRAL" LAKABIYLA BİLİNİR?

A: I. Napolyon Bonapart

B: VIII. Henry

C: IV. Louis

D: Büyük İskender

Cevap: C