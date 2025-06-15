Hangisi adını bir botanikçinin adından almıştır?

Hangisi adını bir botanikçinin adından almıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi adını bir botanikçinin adından almıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, Hangisi adını bir botanikçinin adından almıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaHangisi adını bir botanikçinin adından almıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ ADINI BİR BOTANİKÇİNİN ADINDAN ALMIŞTIR?

A: Orkide

B: Manolya

C: Kaktüs

D: Zambak

Cevap: B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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