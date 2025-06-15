Hangisi adını bir botanikçinin adından almıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaHangisi adını bir botanikçinin adından almıştır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ ADINI BİR BOTANİKÇİNİN ADINDAN ALMIŞTIR?

A: Orkide

B: Manolya

C: Kaktüs

D: Zambak

Cevap: B