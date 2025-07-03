Hangi yapının mimarı 1926'da o yapının yakınlarındaki bir caddede yürüyorken tramvay çarpması sonucu ölmüştür?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi yapının mimarı 1926'da o yapının yakınlarındaki bir caddede yürüyorken tramvay çarpması sonucu ölmüştür? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaHangi yapının mimarı 1926'da o yapının yakınlarındaki bir caddede yürüyorken tramvay çarpması sonucu ölmüştür? sorusunun cevabı araştırıldı. PekiHangi yapının mimarı 1926'da o yapının yakınlarındaki bir caddede yürüyorken tramvay çarpması sonucu ölmüştür?
HANGİ YAPININ MİMARI 1926'DA O YAPININ YAKINLARINDAKİ BİR CADDEDE YÜRÜYORKEN TRAMVAY ÇARPMASI SONUCU ÖLMÜŞTÜR?
A: Sagrada Familia
B: Eyfel Kulesi
C: Empire State Binası
D: Dolmabahçe Sarayı
Cevap : A