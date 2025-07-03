Hangi yapının mimarı 1926'da o yapının yakınlarındaki bir caddede yürüyorken tramvay çarpması sonucu ölmüştür?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaHangi yapının mimarı 1926'da o yapının yakınlarındaki bir caddede yürüyorken tramvay çarpması sonucu ölmüştür? sorusunun cevabı araştırıldı. PekiHangi yapının mimarı 1926'da o yapının yakınlarındaki bir caddede yürüyorken tramvay çarpması sonucu ölmüştür?

HANGİ YAPININ MİMARI 1926'DA O YAPININ YAKINLARINDAKİ BİR CADDEDE YÜRÜYORKEN TRAMVAY ÇARPMASI SONUCU ÖLMÜŞTÜR?

A: Sagrada Familia

B: Eyfel Kulesi

C: Empire State Binası

D: Dolmabahçe Sarayı

Cevap : A