Hangi ünlü karakterin mesleği marangozluktur?

Hangi ünlü karakterin mesleği marangozluktur?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Hangi ünlü karakterin mesleği marangozluktur? sorusu cevabı ne?

Hangi ünlü karakterin mesleği marangozluktur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Hangi ünlü karakterin mesleği marangozluktur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

HANGİ ÜNLÜ KARAKTERİN MESLEĞİ MARANGOZLUKTUR?

A:Splinter Usta

B: Gepetto Usta

C: Miyagi Usta

D: Garavel Usta

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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