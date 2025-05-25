Hangi ülkedeki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye alır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaHangi ülkedeki 40 yıllık bir geleneğe göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye alırken, 14 Mart'ta sadece erkekler kadınlara hediye alır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmadaHangi ülkedeki 40 yıllık bir geleneğe göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye alırken, 14 Mart'ta sadece erkekler kadınlara hediye alır? sorusunun cevabı araştırıldı. PekiHangi ülkedeki 40 yıllık bir geleneğe göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sadece kadınlar erkeklere hediye alırken, 14 Mart'ta sadece erkekler kadınlara hediye alır?
HANGİ ÜLKEDEKİ 40 YILLIK BİR GELENEĞE GÖRE, 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SADECE KADINLAR ERKEKLERE HEDİYE ALIRKEN, 14 MART'TA SADECE ERKEKLER KADINLARA HEDİYE ALIR?
A: Meksika
B: Avustralya
C: Japonya
D: Danimarka
Cevap: C