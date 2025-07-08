Hangi tarihi olay daha önce yaşanmıştır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Hangi tarihi olay daha önce yaşanmıştır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

HANGİ TARİHİ OLAY DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTIR?

A: Antik olimpiyatların başlangıcı

B: Roma İmparatorluğununkuruluşu

C: Büyük İskender'in doğumu

D:Jül Sezar'ın konsüllüğü

Cevap : A

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?