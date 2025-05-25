Hangi süper kahraman, kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kisa hikâye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kisa hikâye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

HANGİ SÜPER KAHRAMAN, ADININ İLK KEZ KULLANILDIĞI 1933'TE YAYIMLANAN KİSA HİKÂYE VERSİYONUNDA KEL VE KÖTÜ BİR KARAKTER OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR?

A: Batman

B: Spider-Man

C: Superman

D: Thor

Cevap : C