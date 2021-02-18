Hande Soral'dan flaş ayrılık açıklaması!
18.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:15
Hande Soral ile İsmail Demirci'nin zorunlu ayrılığı gündem oldu. Rol aldıkları dizileri nedeniyle çoğunlukla ayrı şehirlerde bulunan çiftin bu durumları paylaşımlarına da yansıdı. İşte ayrıntılar...
Ekranların sevilen oyuncuları Hande Soral ve eşi İsmail Demirci'nin arasına diziler girdi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katıldıktan sonra çekimler için sık sık Adana'ya giden Hande Soral ve Ordu'da çekimleri devam eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrolünde yer alan oyuncu eşi İsmail Demirci ayrı düştü.& ;
Kaynak: Snob Magazin