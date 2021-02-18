Hande Soral'dan flaş ayrılık açıklaması!

Hande Soral ile İsmail Demirci'nin zorunlu ayrılığı gündem oldu. Rol aldıkları dizileri nedeniyle çoğunlukla ayrı şehirlerde bulunan çiftin bu durumları paylaşımlarına da yansıdı. İşte ayrıntılar...



