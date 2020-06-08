Hande kiraya el attı Güzel oyuncu Hande Erçel, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç'ın maddi sıkıntı yaşamasıyla oturdukları evin kirasına ortak oldu.

İşte Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın yazısı; yeni dizi projesi onaylanan Erçel, aylık 30 bin liralık kiranın yarısını ödemeye başladı. Henüz evlilik yemini etmediler ama onların aşkı hem iyi günde hem de kötü günde galip geliyor! Oyuncu Hande Erçel ve müzisyen Murat Dalkılıç'tan bahsediyorum... 2017'de başlayan ilişkilerine 10 ay sonra nokta koyan çift, Hande Hanım'ın annesi Aylin Erçel'in kanser tedavisi sırasında yeniden görüşmeye başlamıştı.& ;