Hande Erçel sevgilisi Kerem Bursin'in yüzüne pasta attı
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Hande Erçel sevgilisi Kerem Bursin'in yüzüne pasta attı

Hande Erçel sevgilisi Kerem Bursin'in yüzüne pasta attı
Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisi ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'e ve Kerem Bursin sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Son olarak sevgilisi Kerem Bursin'e sürpriz doğum günü partisi düzenleyen Hande Erçel, Bursin'in yüzüne pasta atılan görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Sen Çal Kapımı dizinde rol alan güzel oyuncu Hande Erçel ve yakışıklı oyuncu Kerem Bursin set arkasında yaşadıkları ile de gündem olmaya devam ediyor. Son olarak sevgilisi Kerem Bursin'in doğum gününü dizi setindeki arkadaşları birlikte kutlayan Erçel, sürpriz doğum günü partisinde sevgilisinin yüzüne pasta attı.

Hande Erçel sevgilisi Kerem Bursin'in yüzüne pasta attı

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sürpriz doğum gününden eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel'in mutluluğu yüzünden okunurken, Bursin'in yüzünde pasta olduğu görüntüler de sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel sevgilisi Kerem Bursin'in yüzüne pasta attı

'SEN BİTTİN'

Erçel'in paylaşımı sonrasında yine sosyal medyadan sevgilisine cevap veren Kerem Bursin, Erçel'i etiketleyerek 'sen bittin' yazdı. İkili arasındaki bu atışma sevenleri tarafından çok sempati ile karşılanırken önümüzdeki günlerde çiftten nasıl paylaşımlar geleceği şimdiden merak edilir oldu.

Bilal Çığrım
Haberler.com
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