Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile olan jakuzi sahnesi sonrası gündeme bomba gibi düşen Hande Erçel, bu kez duş sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu. Ünlü oyuncunun ıslak saçlı paylaşımına beğeni yağarken, Bürsin de fotoğrafa ateş emojisi koydu.

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşıma daha imza attı. En son Kerem Bürsin ile olan jakuzi sahnesiyle gündeme gelen Erçel, bu kez duş sonrası paylaşımı ile gündem oldu.

KEREM BÜRSİN'DEN ATEŞLİ EMOJİ

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yeğeniyle birlikte duştan çıktıktan sonraki halini paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafına "Çakıl uyandı nerdesin?" notunu ekledi. Kısa süre içinde milyonlarca beğeni alan Hande Erçel'in paylaşımına rol arkadaşı Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı.

KÜSLÜK İDDİALARINI YALANLADI

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ile haklarında küs olduğu iddiası çıkan Kerem Bürsin, fotoğrafa yaptığı yorumla söylentileri yalanlamış oldu. İkilinin hakkında daha önce, dizideki samimi halleri sebebiyle gerçek hayatta yakınlaştıkları iddiası ortaya atılmıştı.