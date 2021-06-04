Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e: Sana sahip olduğum için çok şanslıyım!

Bürsin ile fotoğrafını sayfasında paylaşan Erçel, atına "Güneş ışığı gibi hisseden insanlara yakın olun... Hayatımın en eğlenceli parçası, sana sahip olduğum için çok şanslıyım" notunu düştü.