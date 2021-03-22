Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak

Sen Çal Kapımı dizisinin başrolü Hande Erçel'in yeni sevgilisi Murat Akdoğan ile eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen video ile öğrenilen Dalkılıç ve Akdoğan'ın arkadaşlık ilişkisi, ortalığı karıştırdı.

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakteri ile izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, genç iş insanı Murat Akdoğan ile yeni aşka yelken açtı. Adı uzun süre başrol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılan Erçel, tam yeni aşkıyla hakkında çıkan dedikodulardan kurtulacağını düşünürken, ortaya çıkan bir video her şeyi tepetaklak etti.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen 2017 yılına ait videoda, Murat Akdoğan ve Murat Dalkılıç'ın bir uçakta yolculuk yaptığı görüldü. Uçakta arka arkaya oturan Akdoğan ve Dalkılıç'ın eğlenceli halleri dikkat çekerken, ikilinin arkadaş olduklarının ortaya çıkması ise gözleri Hande Erçel'e çevirdi.

Öte yandan konu ile ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken, akıllara Yağmur Tanrısevsin, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un benzer aşk üçgeni geldi.

Kaynak: Snob Magazin