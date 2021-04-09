Hamile olduğunun farkına varmayan kadın, tuvalette doğum yaptı; bebek klozete düştü

Hamile olduğunun farkına varmayan ve sancılarının böbrek taşı sancıları olduğunu sana kadın, tuvalette doğum yaptı.

Hamile olduğunun farkında olmayan Amerika Boston'da yaşayan 38 yaşındaki Melissa Surgecoff isimli kadın, hamilelik sancılarının böbrek taşı sancıları olduğunu sandı. Sancıları tekrar başlayıp karnında bir hareketlilik fark eden Melissa, koşarak tuvalete gitti. Melissa, tuvalette bebeğini doğurdu. Bebek klozet deliğine düştü.

Melissa'nın acı içinde tuvalette çığlıklarını duyan37 yaşındaki nişanlısı Donnie Campbell, tuvalete koştu ve bebeği kafasını sıkıştığı klozet deliğinden çıkardı.

Melissa, tuvalate ilk baktığında bir organını kaybettiğini düşündüğü klozetin içine düşenin bebeği olduğunu fark etmediğini söylerken nişanlısı ise ilk başta bebeğin büyük bir dışkı parçası olduğunu düşündüğünü ama yakından bakınca bebek olduğunu ve kafasının klozet deliğine girdiğini söyledi.

Eve gelen sağlık ekipleri bebek ve anneyi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan incelemelerde anne Melissa ve bebeği Liam'nın sağlık durumlarının iyi olduğu ortaya çıktı.

2044 yılından beri beraber olan çift, yaşadıkları bu sürpriz olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadılar.