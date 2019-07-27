Hamile kediyi öldürten çocuklara sahip çıkan Haluk Levent'ten çarpıcı açıklama!
Hamile kediyi Pitbull köpeğinin önüne atan çocuklara sahip çıkacağını söyleyen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Levent, "Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin" dedi.
Kurucusu olduğu AHBAP'a gelen yardım talepleriyle yoğun bir şekilde ilgilenen ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Adana'da hamile kediyi Pitbull köpeğine atarak parçalatan çocuğa sahip çıkacağı açıklamasıyla sosyal medyada olay olmuştu.
TELEFONUNA GELEN MESAJ VE ÇAĞRI ARTTI
Bu girişimiyle gündemin en çok konuşulan ismi haline gelen Haluk Levent, Twitter'dan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Levent, 3 yıl öncesine kadar telefonuna gelen çağrıların ve mesajların oldukça arttığını belirterek, dönüş yapamadığı dostlarından özür diledi.
"ÇOK DOST KAYBEDEBİLİRİM BU GİDİŞLE"
Levent'in paylaşımı şöyleydi: "3 yıl öncesine göre çalan telefonlarım ve gelen mesajlar yüzde 1600 artmış. Birçok arkadaşım onlara dönüş yapmadığımdan şikayetçi. Unutkanlık zaten var. Gelen twitler de bir o kadar arttı. Çok dost kaybedebilirim bu gidişle. Dostlarım beni affedin!"
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Bu adam karakterinin yarısını size verse, ömür boyu karakterli gezersiniz. Burda adamı tanımadan boş beleş konuşuyorsunuz devletin yetişemediği bütün mağdurların duasını aldı bu adam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yanlış karar seni unuttum bileCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Dünyaya zerre faydan yok, ancak ses gürültüsü olursun. Haluk Levent ADAMDIR sen PARAZİTSİN4 4 Yayından Kaldır
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Haluk denen fani bırak bu ayakları devlet gerekeni yapar sanamı kaldı yalamalık sen önce karşılıksız yazdığın çek borçlarını öde bırak reklamı sende kimsin güya Polyana yersenizCevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
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Helal sana çocuk yanlış yapti diye dislayacak değiliz ona sahip çıkıp doğruları öğretecegizCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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senıde atarlar umarım cirkin şeyCevap Yaz 6 24 Yayından Kaldır
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KEŞKEM. . ÇUKUR. . EŞKIYA DÜNYA. . KURTLAR VADİSİ VE BUNA BENZER ŞİDDET GERİLİM KABADAYILIK. POMPALI TÜFEK. . . ÖZENDİREN . DİZİLERE DE BİR SES ÇIKARSANIZ. .Cevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır
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BU ÇOCUKLARI BU HALE GETİREN SİSTEMİN BOZUKLUĞUNDANCevap Yaz 17 6 Yayından Kaldır
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Kötü insanlara sahip çıkarak iyi insanlara kötülük yapıyorsunuz.Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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Evet insanlar ama yetişkin değil .Daha çocuk bunlar doğru eğitimi almış olsalar böyle olmazdı .dışlamak ayırmak ilerde bu çocukları iyice canavarlaştırır.kendi çocuğumuz böyle bir hataya düşse ne yapardık .Allah korusun tabiki çocuğumuzu sevgiyle kucaklardık sahip çıkardık iyi bir kişiliğe kavuşması için didinir dururduk.lütfen empati yapalım.9 4 Yayından Kaldır