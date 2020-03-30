Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve kocası ile birlikte korona virüs nedeniyle tedavi altına alınan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği ise ameliyatla kurtarıldı.

Dünyada 37 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs Türkiye'de de 168 can aldı. Türkiye'de 10 bin 827 kişiye bulaşan koronavirüs Kocaeli'de yaşayan hamile bir anneyi de hayattan kopardı.

KRONİK BRONŞİT HASTASI ANNE ÖLDÜ, BEBEĞİ KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38), kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı. Bebek, kuvöz ile İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

EŞİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Betül Aydın'ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi. Betül Aydın'ın eşi Recep Aydın'ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verilerini Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 11 bin 535 test yapıldı ve bin 610 yeni tanı kondu. 37 kişi ise koronavirüsten hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e, toplam vaka sayısı ise 10 bin 827'ye yükseldi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI 725'E YÜKSELDİ

Bakanlığın verilerine göre yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 157 artarak 725'e yükseldi. Dün yoğun bakımdaki hasta sayısı 568 olarak açıklanmıştı.

162 HASTA İYİLEŞTİ

Bakanlığı açıkladığı veriler arasında sevindiren sayılar da var. Buna göre ülkemizdeki koronavirüs hastalarının 162'i ise iyileşerek taburcu oldu.

TOPLAM TEST SAYISI 76 BİNİ GEÇTİ

Salgınla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de test sayısı. Verilere göre, son 24 saatte 11 bin 535 test yapıldı. Ülkemizde koronavirüs hastalarına bugüne kadar yapılan test sayısı ise 76 bin 981 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA