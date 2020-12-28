Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı
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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı

28.12.2020 07:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 07:50
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı

YouTube'daki kanalında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınlayan Alkan, takipçilerine ameliyatla ilgili bilgileri aktardı.

YouTube'daki kanalında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınlayan Alkan, takipçilerine ameliyatla ilgili bilgileri aktardı.

Daha önce bir kez ameliyat olduğunu ifade eden oyuncu, "Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı" diye konuştu.

Ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle 3 senedir şarkı söyleyemediğini belirten Alkan, paylaştığı videoda "Bazı seslere çıkamıyorum. Bu moralimi inanılmaz bozuyor. Sesimde çatallaşma var. Kist ameliyatı olacağım. Bir hafta konuşmayacağım" diye konuştu.

Zeynep Alkan narkozun etkisiyle kendinden geçti.

Kaynak: Hürriyet

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