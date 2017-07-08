Hamburg'da Dükkanlar Yağmalanmaya Başlandı

Hamburg alev alev... G20 protestolarında Hamburg'da polisle göstericiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Alman polisi evlere baskın yapacağını açıkladı. Aynı zamanda basın mensuplarına olay yerinden görüntü almayın uyarısında bulunuldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da polisin, olay yerinden görüntü alınmaması ve paylaşılmamasına ilişkin uyarısına tepki gösterdi. Öte yandan Hamburg'da caddeler savaş alanına döndü. Protestocular dükkanları yağmaladı.

Polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 196 polis yaralandı, 83 gösterici gözaltına alındı, 19 kişi de tutuklandı.

Anadolu Ajansının haberine göre, Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg kentinde polisin sert müdahalede bulunduğu Schanzenviertel semtindeki Schulterblatt Caddesi kısmen kontrol altına alındı. Göstericilerin kurdukları barikatları ateşe verdiği Schulterblatt Caddesi'ne tehlikenin büyüdüğü gerekçesiyle çok sayıda polisin yanı sıra ağır silahlı güvenlik birlikleri sevk edildi.