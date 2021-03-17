Hamaset nedir?

Günlük hayatımızda hamaset kelimesini birçok kez kullanmışızdır. Arapçadan gelen Hamaset kelimesini kullanırken gerçek anlamını biliyor muyuz? Daha çok yazılı kaynaklarda, edebiyat kitaplarında karşılaşırız. Peki, Hamaset nedir? Sorunun cevabını sizin için araştırdık. Hamaset kelimesinin anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda hamaset kelimesini birçok kez kullanmışızdır. Arapçadan gelen Hamaset kelimesini kullanırken gerçek anlamını biliyor muyuz? Daha çok yazılı kaynaklarda, edebiyat kitaplarında karşılaşırız. Peki, Hamaset nedir? Sorunun cevabını sizin için araştırdık. Hamaset kelimesinin anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAMASET NEDİR?

Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen şekli ile hamaset kelimesi iki anlamda kullanılır.

Birincisi, yüreklilik ikincisi ise yiğitliktir.

Hamaset sözcüğünden s türeyen "hamaset yapmak" da yiğitlik yapmak, herhangi bir konu üzerinde dinleyici olanları heyecanlandırmak anlamlarında kullanılıyor.