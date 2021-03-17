Hamaset nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hamaset nedir?

17.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:21
Hamaset nedir?

Günlük hayatımızda hamaset kelimesini birçok kez kullanmışızdır. Arapçadan gelen Hamaset kelimesini kullanırken gerçek anlamını biliyor muyuz? Daha çok yazılı kaynaklarda, edebiyat kitaplarında karşılaşırız. Peki, Hamaset nedir? Sorunun cevabını sizin için araştırdık. Hamaset kelimesinin anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda hamaset kelimesini birçok kez kullanmışızdır. Arapçadan gelen Hamaset kelimesini kullanırken gerçek anlamını biliyor muyuz? Daha çok yazılı kaynaklarda, edebiyat kitaplarında karşılaşırız. Peki, Hamaset nedir? Sorunun cevabını sizin için araştırdık. Hamaset kelimesinin anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAMASET NEDİR?

Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen şekli ile hamaset kelimesi iki anlamda kullanılır.

Birincisi, yüreklilik ikincisi ise yiğitliktir.

Hamaset sözcüğünden s türeyen "hamaset yapmak" da yiğitlik yapmak, herhangi bir konu üzerinde dinleyici olanları heyecanlandırmak anlamlarında kullanılıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamaset nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:22:07. #1.14#
title