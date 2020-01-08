: Hamaney'den Kasım Süleymani için tartışma yaratan sözler: Şu anda cennette bulunmakta

08.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:15

Irak'taki ABD üslerinin vurulmasından sonra İran dini lideri Hamaney kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Canlı yayında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için "Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cennette bulunmakta" ifadesini kullanan Hamaney'in sözleri büyük tartışma yarattı.

"TEHLİKE KARŞISINDA GÖZÜNÜ KIRPMADAN İLERLERDİ"

İran dini lideri Ayetullah Hamaney yaptığı açıklamada "Hayatını kaybedenler için, şehitlerimiz için, Kasım Süleymani için şunu söylemek istiyorum: Onun karakteri ve şahsiyetiyle ilgili birçok şey söylendi. Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cenette bulunmakta. Onun kişisel özelliklerini hepimiz biliyoruz. Ben de bu doğrultuda birkaç şey söylemek istiyorum; Şehit Süleymani bilge ve cesur bir adamdı. Hiçbir tehlike karşısında gözünü kırpmadan ilerlerdi. Aynı zamanda bilge bir adamdı. Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı" dedi.

"KAHRAMAN" DİYEN DE VAR, "CELLAT" DİYEN DE

Yaşadığı sürede Ortadoğu'nun en etkili isimlerinden biri olan Kasım Süleymani, bazı kesimler tarafından "kahraman", bazı kesimler tarafındansa "cellat" olarak nitelendiriliyordu.

"CENNET" ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATTI

Ölümü sonrası bu tartışmalar daha da alevlenirken İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in Kasım Süleymani için "Şu anda cennette" şeklinde bir ifade kullanması, kafalarda soru işaretine neden oldu.

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