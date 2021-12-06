GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hamaç Höyük'te bu yıl başlanan kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu.

Tahtaköprü Barajı kurtarma çalışmaları kapsamında Ağalarobası Mahallesi'nde, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Prof. Dr. Engin, gazetecilere, İslahiye'deki Yesemek, Taşlıgeçit Höyük'ten sonra bu yıl ilk defa Hamaç Höyük'te kazılara başladıklarını belirtti.

Bölgenin kültürel tarihini anlamak adına Ha kazısının önemli olduğunu ifade eden Engin, Hamaç Höyüğün kaçak kazılar nedeniyle büyük ölçüde tahrip edilmiş olmasına rağmen bölgedeki önemli büyük höyüklerinden birisi olduğunu aktardı.

Engin, höyükte 7 kişilik teknik ekip ve 30 işçiyle çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hamaç Höyüğündeki çalışmalarda özellikle basamaklı açmalarla bu çok katmanlı höyük yerleşmesinin kültür tabakalarını anlamaya çalışıyoruz. En üstte ortaçağ dönemine ait bir yapı. Bu yapı da bir depremle yıkılmış ve sonrasında höyüğün çalıştığımız alanının bir nekrepol olarak, mezarlık alanı olarak kullanıldığını anlıyoruz. Ortaçağın geç evresinde Bizans döneminde, Ortaçağ tabakaları kaldırıldığında ise yine bir yangınla son bulmuş bir geç Roma tabakasına ulaştık. Mezarlar, Orta Çağ ve Roma tabakaları içerisine oturtulmuş, basit toprak ve taş sanduka mezarlardan oluşmakta olup içlerinde herhangi mezar eşyası ele geçmedi. Kırk civarında çocuk ve yetişkinlere ait iskeletler bulundu."

İçinde bulunan bölgenin çok önemli olduğunu vurgulayan Engin, bölgedeki kazı sayısının arttırılmasıyla önemli olduğunu belirtti.