Haluk Levent, Twitter'daki Sahte Hesaplara Savaş Açtı: Pisliksiniz!

Haluk Levent, AHBAP il başkankanlarının kadınlardan oluşmasına mizah anlayışı adı altında çirkin ithamlarda bulunan sahte hesaplara savaş açtı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent, çok ağır konuştu.

İŞTE HALUK LEVENT'İN AÇIKLAMASI:

"Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tüm AHBAP il başkanları kızlarımızdan oluşmuştu. Bu durumu "Haluk'un haremi" diye ti'ye alan bazı trol hesaplar, "Haluk'un başkanları hep kız, Haluk erkeklere cevap vermez" mantığıyla mizah yapıyorlar.

Leş'siniz!

Pisliksiniz!

Lağım'sınız!"

AHBAP NEDİR?

AHBAP, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.