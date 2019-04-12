Haluk Levent'ten ODTÜ Rektörüne Çağrı: Para Almayacağız!
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde her yıl düzenlenen uluslararası bahar şenliğinin idari konulardan dolayı iptal edildiği açıklandı. İptal kararına tepki gösteren Haluk Levent sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Para almayacağız." ifadelerini kullandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde her yıl düzenlenen uluslararası bahar şenliği iptal edildi. Haluk Levent bu karara tepki göstererek sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
"BU FESTİVAL OLSUN PARA ALMAYACAĞIZ"
Rektörlük iptal edilen şenlik ile ilgili olarak, "Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33'üncü Bahar Şenliği'nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız" açıklamasını yaptı. Bu karara ise müzisyen Haluk Levent tepki gösterdi. Twitter'dan "Sayın ODTÜ rektörüne çağrımdır!" diye yazan Levent, "Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir- iki rock grubu da yanımda getiririm.. Bu festival olsun. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz.. Haydi sayın Rektörüm!" ifadelerini kullandı.
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Halk uyanıyor artık,korkuyorlar halktan!Cevap Yaz 33 7 Yayından Kaldır
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güzel insan yüreği de. .Cevap Yaz 44 5 Yayından Kaldır
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Adam iyi birşeyler yapmaya çalışıyorCevap Yaz 36 6 Yayından Kaldır
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Trakya ve sen 94 95 çok güzeldi HELAL OLSUNCevap Yaz 21 5 Yayından Kaldır
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Adamın hasısın sevıyoz senı halukCevap Yaz 43 6 Yayından Kaldır