Haluk Levent, Seçim Sonuçlarına Yorum Yapamadığı İçin İsyan Etti!

AHBAP derneğinin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla espri yollu bir isyanda bulundu.

"BEN İÇİME ATIYORUM"

Dernek çatısı altında her türlü görüşten insanı bir araya getirdiği için gündeme dair siyasi göndermeler yapamadığını söyleyen Levent yaptığı paylaşımla gülümsetti ve konumunun sorumluluğuna dair önemli bir konunun da altını çizmiş oldu. Levent, "Bir an önce AHBAP başkanlığını bırakmalıyım. Çünkü hiç bir politik-siyasi twit atamıyorum. Hepiniz dilediğiniz gibi yorumlar yaparken ben böyle içime atıyorum." dedi.

"BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Peters, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından Haluk Levent ile bir süre sohbet etmişti. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, Çanakkale'deki konserinin gelirini Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlayan Haluk Levent'e teşekkür etti. Yardımın ülkeleri için önemine dikkati çeken Peters, "Çanakkale'deki konserin gelirinin ülkemizdeki terör mağdurlarına gönderilmesi bizi çok mutlu etti. Ülkemizdeki kardeşlik adına önemli bir yardım." demişti.

"MÜSLÜMANLARDAN GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIM"

Şarkıcı Haluk Levent, konserinin gelirini Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderdiğini söylemişti. Levent, "Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile görüştük. Yeni Zelanda medyası ve Büyükelçi bu yardımın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek beni toplantı çıkışına davet etti. Burada Sayın Peters ile konuştum. Bana teşekkürlerini iletti. Onlara ve ailelerine sahip çıktıkları için ben de kendilerine teşekkür ettim. Yeni Zelanda'da yaşayan Müslümanlardan da güzel dönüşler aldım. Dayanışmayı artırdığımızı düşünüyorum." diye konuşmuştu.