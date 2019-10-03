Haluk Levent, kızı için yol yapan babanın imdadına yetişti

03.10.2019 19:29

Kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle yardıma muhtaç olan insanlara yardım eden Haluk Levent, kızının okula gidebilmesi için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getiren babanın borçlarını bir hayırsever tarafından ödeneceğini duyurdu.

"AMCAMIZIN BORÇLARINI ÜSTLENECEK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Haluk Levent, "Ankara'dan bir dostum aradı. Bu haberi görmüş. Amcamızın tüm borcunu üstlenmek istediğini bunu duyurmamızı istedi. Ben Ankara'ya gittiğimde ona ve ailesinekahvaltı hazırlayacağım. Sözünü aldı. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla'da çiftçi Ramazan Korkut, toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı evlerinin bulunduğu yere giremeyince, okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtmişti. Korkut, "Yolu yaptırmaya mecbur kaldım, çünkü aksi takdirde kızım okula gidemeyecekti" demişti.