Haluk Levent Yeleğini Sattı, 4 Yaşındaki Reşit Yeniden Duymaya Başladı

Haluk Levent Yeleğini Sattı, 4 Yaşındaki Reşit Yeniden Duymaya Başladı

İşitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat'a yeni cihaz alınabilmesi için yeleğini satılığa çıkaran Haluk Levent amacına ulaştı. Bir hayırsever, minik Reşit'e 20 bin lira değerindeki cihazı aldı.

Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'in yeleğini satarak elde ettiği gelirle yeniden işitme cihazına kavuştu.

LEVENT HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Polat ailesinin durumundan haberdar olan AHBAP üyeleri, durumu platformun Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'e iletti. Konserlerinde giydiği ve kendisiyle adeta özdeşleşen yeleğini Reşit için sosyal medyada satışa çıkaran Levent'e ulaşan hayırsever bir iş adamı, çocuğun tedavi masraflarını karşılayacağını belirtti.

HAYIRSEVER, KONSER İSTEMEDİ

Verdiği ilanda 20 bin tl değerinde cihazı alan hayırsevere ve ailesine ücretsiz konser vereceğini duyuran Haluk Levent'in bu davranışı büyük beğeni kazanmıştı. Ancak hayırsever kişinin bu talebi kibarca geri çevirdiği öğrenildi.

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YORUMLAR (5)

  • AYDIN:
    Sosyalist düşünce örnek olsun en çok oyu alan partiye oy veren en çok halk örnek alın biraz
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  • ARDA:
    hayır severde adamın dibiymiş. haluk yeleği yeterki satayım diye konser veririm demiş hayırseverde zorunlu kılmamak için sevap diye hayran olduğu adamın yeleğini alıyor. büyüksünüzbe
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  • MASKELİ SÜVARİ:
    allah razı olsun ıyı ınsanlar sızlerın sayesınde dunya ayakta. . cenabı allah sızlerın sayesınde kıyametı göndermıyor daha. . ımkanım olsaydı bende almak ısterdım. . .
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