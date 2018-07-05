Haluk Levent Yeleğini Sattı, 4 Yaşındaki Reşit Yeniden Duymaya Başladı
İşitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat'a yeni cihaz alınabilmesi için yeleğini satılığa çıkaran Haluk Levent amacına ulaştı. Bir hayırsever, minik Reşit'e 20 bin lira değerindeki cihazı aldı.
Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'in yeleğini satarak elde ettiği gelirle yeniden işitme cihazına kavuştu.
LEVENT HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Polat ailesinin durumundan haberdar olan AHBAP üyeleri, durumu platformun Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'e iletti. Konserlerinde giydiği ve kendisiyle adeta özdeşleşen yeleğini Reşit için sosyal medyada satışa çıkaran Levent'e ulaşan hayırsever bir iş adamı, çocuğun tedavi masraflarını karşılayacağını belirtti.
HAYIRSEVER, KONSER İSTEMEDİ
Verdiği ilanda 20 bin tl değerinde cihazı alan hayırsevere ve ailesine ücretsiz konser vereceğini duyuran Haluk Levent'in bu davranışı büyük beğeni kazanmıştı. Ancak hayırsever kişinin bu talebi kibarca geri çevirdiği öğrenildi.
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Sosyalist düşünce örnek olsun en çok oyu alan partiye oy veren en çok halk örnek alın birazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAM GİBİ ADAM HALUK LEVENTCevap Yaz Yayından Kaldır
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hayır severde adamın dibiymiş. haluk yeleği yeterki satayım diye konser veririm demiş hayırseverde zorunlu kılmamak için sevap diye hayran olduğu adamın yeleğini alıyor. büyüksünüzbeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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allah razı olsun ıyı ınsanlar sızlerın sayesınde dunya ayakta. . cenabı allah sızlerın sayesınde kıyametı göndermıyor daha. . ımkanım olsaydı bende almak ısterdım. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu adam her zaman boyle adam gibi adamCevap Yaz 4 Yayından Kaldır