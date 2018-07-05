Haluk Levent Yeleğini Sattı, 4 Yaşındaki Reşit Yeniden Duymaya Başladı

Gaziantep'te, evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Reşit Polat, Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'in yeleğini satarak elde ettiği gelirle yeniden işitme cihazına kavuştu.

LEVENT HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Polat ailesinin durumundan haberdar olan AHBAP üyeleri, durumu platformun Genel Başkanı, şarkıcı Haluk Levent'e iletti. Konserlerinde giydiği ve kendisiyle adeta özdeşleşen yeleğini Reşit için sosyal medyada satışa çıkaran Levent'e ulaşan hayırsever bir iş adamı, çocuğun tedavi masraflarını karşılayacağını belirtti.

HAYIRSEVER, KONSER İSTEMEDİ

Verdiği ilanda 20 bin tl değerinde cihazı alan hayırsevere ve ailesine ücretsiz konser vereceğini duyuran Haluk Levent'in bu davranışı büyük beğeni kazanmıştı. Ancak hayırsever kişinin bu talebi kibarca geri çevirdiği öğrenildi.