Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP derneği ile devlet hastanelerinde kullanılmak üzere 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı.

Şarkıcılığın yanı sıra yardıma muhtaç olan insanların ihtiyacını karşılamak için AHBAP isimli bir dernek kuran Haluk Levent, koronavirüs salgını kapsamında anlamlı bir yardımda bulundu.

6 ADET YOĞUN BAKIM VENTİLATÖR CİHAZI BAĞIŞLADI

Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan ve durumu kötü olan 20 bini aşkın kişinin 2 aylık gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Şarkıcı bu sefer de Sağlık Bakanlığı'nı ziyaret ederek anlamlı bir bağış daha yaptı. Twitter hesabından hastanelere bağış yaptıklarını açıklayan Levent, "Sağlık Bakanlığındayız. 'Covid-19 ya istenmeyen senaryolar doğurursa?' düşüncesiyle buraya geldik. Böyle günlerin oluşabileceği ihtimalini de düşünerek AHBAP Derneği olarak devlet hastanelerinde kullanılacak 6 adet yoğun bakım ventilatör cihazı bağış yaptık" dedi.

Şarkıcı son yaptığı paylaşımda ise yurt dışında AHBAP'a başvuran, zorluk yaşayan öğrenciler için Dışişleri Bakan yardımcısı ile görüştü.