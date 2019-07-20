Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi

Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi

Haluk Levent, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde Kanadalı şirketin 200 bin ağaç kesmesine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi

Yaptığı yadım faaliyetleriyle takdir toplayan sanatçı Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç kesimine sessiz kalmadı. Levent, bu duruma sessiz kalınmasının milliyetçilikle bağdaşmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

"MİLLİYETÇİLİK KAVRAMI ÜLKECE GENİŞLETİLMELİ"

Ünlü sanatçı, twitter hesabından şu paylaşımı yaptı;

"Kanadalı şirket Çanakkale Kirazlı'da 200 bin ağaç kesiyor 200 bin. Şaka gibi. Milliyetçilik sadece bayrak profili ile olmuyor! Milliyetçilik kavramı ülkece genişletilmeli. İçine ağaç, toprak,bilim,tarım serpilmeli! Çocuklar bu kavramlarlabüyütülmeli. Vatan o zaman vatandır!"

BİNLERCE DESTEK MESAJI

Levent'in bu paylaşımına hayranları destek mesajı yağdırdı.

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YORUMLAR (4)

  • SÜLEYMAN KIRAN:
    Bu ağaçlar neden kesildi acaba, siyanürle altın aramak için değil mi? Bu katliama izin verenler ve bilip te sessiz kalanlar vatan hainidir. Bu katliamdan bu millete ne fayda gelecek ki birileri köşeyi dönecek, buralarda bu katliam olduğunda doğa 75 yıl kendini toparlayamaz ve siyanürler nereye bırakılıyor. Keşke hiç dokunmasınlar maddi getirisi zeytin ürünleri ve truzmi ile çooook daha fazla getirir. Allah bu vatan hainlerine fırsat vermesin.
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  • ÖMER TURAN:
    200 bin agaç insan insanlığından utanır, siz de altınınızda da yerin dibine girsin.
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  • ADINIZI YAZIN:
    bu ne ya kardeşim. . egede karadenizde yangınlar ağaç kıyımları. . demekki sadece beyin kafa mental olarak ortadoğulaşmıyoz. . . coğrafi olarak da ortadoğulaşıyoz
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