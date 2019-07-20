Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi
Haluk Levent, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde Kanadalı şirketin 200 bin ağaç kesmesine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Yaptığı yadım faaliyetleriyle takdir toplayan sanatçı Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç kesimine sessiz kalmadı. Levent, bu duruma sessiz kalınmasının milliyetçilikle bağdaşmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.
"MİLLİYETÇİLİK KAVRAMI ÜLKECE GENİŞLETİLMELİ"
Ünlü sanatçı, twitter hesabından şu paylaşımı yaptı;
"Kanadalı şirket Çanakkale Kirazlı'da 200 bin ağaç kesiyor 200 bin. Şaka gibi. Milliyetçilik sadece bayrak profili ile olmuyor! Milliyetçilik kavramı ülkece genişletilmeli. İçine ağaç, toprak,bilim,tarım serpilmeli! Çocuklar bu kavramlarlabüyütülmeli. Vatan o zaman vatandır!"
BİNLERCE DESTEK MESAJI
Levent'in bu paylaşımına hayranları destek mesajı yağdırdı.
YORUMLAR (4)
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Bu ağaçlar neden kesildi acaba, siyanürle altın aramak için değil mi? Bu katliama izin verenler ve bilip te sessiz kalanlar vatan hainidir. Bu katliamdan bu millete ne fayda gelecek ki birileri köşeyi dönecek, buralarda bu katliam olduğunda doğa 75 yıl kendini toparlayamaz ve siyanürler nereye bırakılıyor. Keşke hiç dokunmasınlar maddi getirisi zeytin ürünleri ve truzmi ile çooook daha fazla getirir. Allah bu vatan hainlerine fırsat vermesin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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200 bin agaç insan insanlığından utanır, siz de altınınızda da yerin dibine girsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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chpnin belediyesiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu ne ya kardeşim. . egede karadenizde yangınlar ağaç kıyımları. . demekki sadece beyin kafa mental olarak ortadoğulaşmıyoz. . . coğrafi olarak da ortadoğulaşıyozCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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