Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti

Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti

Antalya'da siyanürden zehirlendikleri düşünülen 4 kişilik ailenin ölümünün ardından baba Selim Şimşek'in maddi sıkıntı çektiğini yazdığı mektup herkesi derinden sarstı. Şarkıcı Haluk Levent, olaydan babayı sorumlu tutarak "Orada eşine ve iki yavruya kıymış katil bir baba var! Ne olursa olsun bu bir cinayettir" yorumuyla tepki çekti.

09.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:47
Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar etmesinin ardından bir acı de 'dan geldi. Evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişilik ailenin de siyanürden zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor. Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından baba Şimşek'in maddi sıkıntı çektiğini anlatan mektup ise gündeme bomba gibi düştü.

Yaptığı yardım faaliyetleriyle takdir toplayan , acı olayla ilgili sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Levent, haberden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek babanın cinayete sebep olduğunu yazdı.

"NE OLURSA OLSUN BU BİR CİNAYETTİR"

Ünlü şarkıcı, "Antalya'daki 4 kişilik ölüm babanın elbette geçim kaynağı ile ilgilidir.Bıraktığı mektuptan anlaşılıyor. Ama baba için "zavallı adam, onurluymuş" gibi kelimeler içimi yaralıyor be dostlar. Orda eşine ve iki yavruya kıymış katil bir baba var. Ne olursa olsun bu bir cinayettir." notunu düştü.

TEPKİ YAĞDI

Bu zamana kadar yaptıklarıyla alkış toplayan Haluk Levent, bu paylaşımından sonra tepki çekti. Sevilen şarkıcı gelen eleştiriler üzerine art arda yaptığı paylaşımlarla durumu açıklamaya çalıştı.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Levent'in paylaşımları ve gelen tepkiler şöyle;

"Yazdığımı 20 kez okudum. Tepkiler olsa da silmeyeceğim. Ben her fikri doğru bir adam değilim ki zaten! Sistem insanları intihara sürükleyebilir bu ayrı! Birçoğunuz da hayal kırıklığı yaşattığım için üzgünüm. Fakat bu benim fikrim. Masum yavruları öldüren baba benim için katildir!"

"SÖYLEMEK İSTEDİĞİM BU"

"Muhakkak! Doğru tespit!Buna katılıyorum. Söylemek istediğim de bu."


Haber Videosu: Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
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HABER YORUMLARI (65)

  • ALPER:
    Adam dogru soyluyor cahilce yorum yapmayin!!!!. . eger Allah a inaniyorsaniz Kuran da soyle bir ayet var:::Kim de bir mü''mini kasden öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalmak üzere, cehennemdir. Allah ona gazâb etmiş, lânet etmiş ve büyük bir azâb hazırlamıştır. . Nisâ Suresi 93. Ayet
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  • TAKAVİT:
    haksizmi simdi haluk arkadas her isi bozulan cacuklarini oldurmeye kalksa oooooooohooooo devletin kurumlari var basvurursun hic olmadi aile bakanligi korumasi ococuklara canini senmi yarattin sen kimsinki ocanlara kiyma yetkisini kendinde buluyorsun gideceksin kendi canina kiy pisherif boyle geri zekalilarin bu dunyadan oksijen israf etmesine gerekyok kendine iyi edmis ama oteki 3 canicin katilsin katil
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  • ADANALI MEHMET:
    niye? büyüyünce kilplerinde mi oynatacaktın kız çocuğunu? sahipsiz kalmış kızlar her zaman işine gelir eğlence dünyasının. tamam baba günah işledi ama normal düşünemezdi. bu pislik dünyada kendi tutunamadı yanında çok sevdiği çocukları götürmek istedi. koruduğunu düşündü. sosoyolojik vakaları incele oku biraz.
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  • TAKAVİT:
    adanali ya cocuklarin yok yada omuzlariyin usdunde kafa yerine sandik tasiyorsun sen nezaman dusunuyorsun merak ediyorum
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  • ADANALI MEHMET:
    adam cinnet anında sağlıklı düşünemez diyorum pek sayın adamlar kadınlar, !!!
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  • CAHİLLİK DİZ BOYU:
    yobaz herif 1500 yıl öncede mi yaşıyoruz gömsünmü kızı toprağa bari Peygamber efendimizi örnek alın kadına verdiği değeri görürsünüz belki
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