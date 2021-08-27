Halo Infinite sistem gereksinimleri 2021! Halo Infinite kaç GB?

343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Games Studios tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu Halo Infinite, Aralık 2021'de piyasaya sürülecek. Peki, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite'in sistem gereksinimleri nelerdir? Halo Infinite kaç GB? Detaylar haberimizde...

Halo Infinite, 343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyun, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S cihazlar için piyasaya sürülecek. Halo serisinin altıncı oyunu ve birde genel olarak on altıncı Halo oyunu olan Halo Infinite, Halo 5: Guardians'dan sonra Master Chief'in hikâyesini ele alıyor.

Birinci şahıs nişancı oyunu Halo Infinite'in sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Halo Infinite oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Halo Infinite sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Halo Infinite kaç GB? Sizler için derledik...

Oyun, 8 Aralık'ta Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak.

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HALO INFINITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 RS3 x64

İşlemci: AMD FX-8370 or Intel i5-4440

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 TiDirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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