Halkbank'ın Makedonya'daki Şubesinde Uzun Namlulu Silahlarla Soygun Düzenlendi
Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank'ın başkent Üsküp'teki şubesi, uzun namlulu silah taşıyan kişiler tarafından soyuldu. Soygunda çalınan paranın miktarı henüz belirlenemedi.
Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje'nin (Halkbank Üsküp) başkent Üsküp'teki şubesi, silahlı kişiler tarafından soyuldu.
KALAŞNİKOFLARLA BASKIN DÜZENLEDİLER
Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4-5 soyguncunun, kalaşnikof marka silahlarla banka çalışanlarını darbettiğini söyledi.
Soyguncuların banka şubesine zarar verdikten sonra bir miktar para alarak minibüsle olay yerinden uzaklaştığını aktaran Sucubaşı, şunları kaydetti:
ÇALINAN PARANIN MİKTARI BELLİ DEĞİL
"Şubeye zarar vermişler. Şu an ne kadar paranın gittiğini bilmiyoruz. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Emniyet geldi. Şu an soruşturmaları ve içerideki kriminal araştırmaları yapıyor. Arkasından bize de bir açıklama yapacaklardır. Şu anda bizim arkadaşlarımız da giden parayı tespit etmeye çalışıyorlar."
Sucubaşı, bu olayın son bir yıl içinde bankaya yönelik üçüncü soygun olduğunu belirtti.
Öte yandan, Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerce bir banka şubesinde soygun gerçekleştirildiği, silahlı tehditle henüz belirlenemeyen miktarda para çalındığı bildirdi.
Açıklamada, faillerin bulunması için gerekli önlemlerin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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Butun hirsizlar halkbanka saldiriyor!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Aynı şube 1 yılda 3. Kez hımmm,adamlar emekli maaşı gibi 3-4 ay da bir para çekmeye geliyorlar bak sennnn,bi iş var orada 3 kez aynı şubeyi soyup yakalanmıyorlarsa bir yerlerde bir durum vardır.sigortadan para mı alıyorlar,polisler para alıp görmezden mi geliyor,yada paramı aklıyorlar bir şekilde,açık var bir yerler de onlar mu sıfırlanıyor,bir durum söz konusu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hep halkbank mı calacakCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kapatın bankayi adanada şube açınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ee yediğin hurmalar bir gün seni tırmalar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır