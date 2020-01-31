Halkapınar'da kar yağışı

31.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:40

Halkapınar'da bazı mahallelerde kar kalınlığının 70-80 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Bakkal yaptığı yazılı açıklamada ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının 5 iş makinesi ile yapıldığını belirterek, "İlçe merkezinde 30 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı, dağ mahallelerimizden Yassıkaya, Delimahmutu ve Kayasaray mahallelerimizde 70-80 santimetreye ulaştı." dedi.

İlçede yolların yüzde 80'inin açıldığı belirtilen açıklamada az da olasa kar yağışının devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA