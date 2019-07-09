Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi!
Nisan ayında Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar sosyal medya hesabından yeni kurulacak bir televizyon kanalını duyurdu. Dündar, "Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!" ifadelerini kullandı.
Nisan ayında Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar sosyal medya hesabından yeni kurulacak bir televizyon kanalını duyurdu. Dündar, Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafla birlikte "Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!" bilgisini paylaştı.
"UMUT VERİCİ GELİŞMELERİ KONUŞTUK"
Uğur Dündar nisan ayında bir grup gazeteci ile birlikte Halk TV ile yollarını ayırmıştı. Dündar medyadaki yeni bir gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Uğur Dündar sosyal medya hesabından, Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile bir fotoğrafını paylaşarak altına, yeni yayın döneminde yeni bir kanalın kurulacağı haberini aldığını yazdı. Dündar paylaşımında, "Akşam sohbetimizde, mesleğimiz adına umut verici gelişmeleri konuştuk. Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!.. Ne diyeyim? Haydi hayırlısı!.." ifadelerini kullandı.
YOLLARINI AYIRMIŞTI
Bir süre CHP'nin kanalı Halk TV'de, "Halk Arenası" isimli program yapan Uğur Dündar nisan ayında Lale Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel'in işlerine son verilmesi üzerine istifa ederek kanalla yollarını ayırmıştı.
DESTEK VERECEĞİM
Gazeteci İsmail Saymaz ise yeni kurulacak kanal ile ilgili, "Uğur Dündar'ın yakın ekibinden Kadir Çankaya, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ait ÇukurovaTürk TV'yi satın aldı. Televizyonun merkezi İzmir'e taşındı. Uğur Dündar, "Önceliğim Sözcü TV. Bu proje olmazsa Çankaya ile yeni haber kanalı çalışmasına destek vereceğim." ifadelerini kullandı.
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Uğur bey, biz sizin geçmişte yaptığınız programlarla büyüdük. Tarafsızdınız, güvenilirdiniz. Ama bugün yaptığınız programlarda devlet büyüklerine nerdeyse hakaret eden insanların katıldığı programları yönettiniz. Hakaret/küfür vb içeren programlarda kahkahalar attınız. Kendinize yazık ettiğiniz gibi bizim de gençlik yıllarındaki anılarımızı tebessümlerimizi bitirdiniz. Ben küçükken tek hayalim sizin gibi gazeteci/televizyoncu olacağım diyordum. Keşke eskisi gibi kala bilseydiniz. Ben artık 70 li 80 li yıllarda kalan Uğur beye selam ediyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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en iyis program kadin programi yada sacma sapan yemek programi yada dedi kodu yapma programi tam buna uyar tv kanallinin da ismi abla gel laf burda yada dul kari tv olsun demek hainlik artik para yapmiyor tam yerini bulmus idi yanina ayici bayram ve hain sanatcilari var onlari da yanina alsin tam takim olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sağlam bir kanal gelirse cumhuriyeti temsil eden yüzlerce boş yandaş kanalın yanında iyi olur para olarak görüp her şeyde chpye bağlamaya çalışan acizlere karşı iyi olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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küfür kanallarından biri olur başka ne olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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zaten ulke kanal cøplugu gibi demek kanal kurmak da iyi para var yada para aklama da bakiyorsun bazi kanal da sacma sapan sey satiyor herkes bir enayi ariyor yada ayni sey aksama kadar ip tv gecen gun bir baktim nerde ise 800 yakin kanal cikti turk ve turkce yayin yapan demek iyi para var chp bunu da kullanip atti adam gibi hain degil vatan sever olsa idi butun kapilar buna her zaman acik olur idi fazla kanal kalmadi kendisi kursunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır