Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı
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Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı

Halk TV'den nisan ayında istifa eden gazeteci Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu. Dündar, sosyal medya hesabından, "Tele 1'de Demokrasi Arenası'na çok yakında başlıyorum" açıklamasını yaptı.

20.11.2019 23:29 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:42
Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı

Geçtiğimiz nisan ayında Halk ile yollarını ayıran 'ın yeni adresi belli oldu. Demokrasi Arenası programı ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Uğur Dündar, TELE 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dündar hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

"BENİM YERİME HABER YAYANLARA İNANMAYIN"

Çeşitli kanallarla anlaştığı yönünde iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Dündar, "Sevgili Merdan Yanardağ'ın nazik daveti uzerine, yükselen kanalı Tele 1'de DEMOKRASİ ARENASI'na çok yakında başlıyorum. Değerli takipçilerime saygıyla duyuruyorum. (Not: Benim yerime Uğur Dündar şu TV ile anlaştı diye haber (!) yayan sahtekârlara inanmayın!..)" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu: Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı
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HABER YORUMLARI (8)

  • KURT BEY:
    Çorbalardan sadece tarhana çorbasını bilmek gibiydi hayat , tek kanallı ülkede seni izleyip birşey sanmamız. Fakat biraz büyüdükten sonra anladım ki; çorbaların şahı tarhanaymış, fakat sen gözümde büyüttüğümün aksine bir hiç mişsin.
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  • DENGE:
    kendi kendini reklami yapmis o dedigi kanalli bulmak icin uzay da maden arar gibi aramak gerek kalitesiz yayin yapan kitap satan devlet dusmani bir kanal nerden nereye bir zamanlar en cok sevilen guvenilen adama bak chp bile satti bakti bir hat olmayacak reklam kanallin da program yapacak sanki altin madeni bulmus gibi inanmayin diyor nerde ise 15 yil oldu galiba bakmayali bazen tv gørurum hainlil haric bir sey yapmiyor yani baksam da cok ønemli bir insan ve kanal degil en iyisi uzay tv yapsin
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  • KERİM:
    Napsın adam başka kanallardan teklif mi var ? Halk tv nin ihanetine uğradı adam
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  • BİGALI:
    Sayın Dündar size güven duyan bizleri daha fazla bekletmeye hakkınız yok ; Demokrasi Arenasını bir an önce başlaması dileğiyle özlemle sevgiyle saygıyla sizleri tekrar ekranlarda görmek istiyorum. . .
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  • ÖZ BİGALI,HATTA HAKİKİ ):
    Sadettin efendi değiştiremedin şu saksıyı
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