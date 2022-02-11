Halk TV'deki Tunceli yerine Dersim yazısı olay oldu

TUNCELİ (Haberler.com) - Halk TV'de altyazıda geçen Dersim yazısı olay oldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programının yayınladığı sırada altyazı olarak geçilen hava durumunda Tunceli yerine Dersim'in kullanılması sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu. Bazı kullanıcılar olaya tepki gösterirken bazı kullancılar ise tepki gösterenlere tepki göstererek olayın daha çok yayılmasına neden oldu.

TUNCELİ TT OLDU

Halk TV'deki Dersim yazısının ardından sosyal medya adeta çalkalanırken twitter'da "Tunceli" kelimesi en çok konuşulan konu olmayı başardı. Ertesi günün öğlen saatlerine kadar TT listesinden düşmeyen Tunceli kelimesi, olayın ardından tepkilerini gösteren kullancıların paylaşımları üzerine uzun süre gündemde kaldı.

Öte yandan Ekşi Sözlük'te konuyla alakalı bir başlık açılırken, başlığa kısa süre içerisinde 18 sayfa boyunca entry (ileti) girildi.

AYŞENUR ARSLAN'IN O SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan bu altyazının Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda gerçekleşti. Ayşenur Arslan geçtiğimiz günlerde terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı illegal ve suikastçı bir örgüt olarak tanımlarken "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" açıklamasında bulunmuştu.

RTÜK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili söylediği cümleler büyük tepki çekmiş, RTÜK de olayla ilgili harekete geçmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.