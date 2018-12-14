Halk Ozanı Kızıltuğ Anıldı

Halk ozanı Ali Kızıltuğ, vefatının birinci yıl dönümünde memleketi Sivas'ta düzenlenen törenle anıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen anma programı Kızıltuğ'un hayatıyla ilgili slayt gösterisiyle başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, Kızıltuğ'un yaşanmışları en güzel özleştiren, Anadolu'nun hasretini, toprağını, bereketini, özlemini, muhabbetle ve aşkla özümseyerek hissettiği için besteler yazan bir ozan olduğunu belirtti.

Kızıltuğ'un iz bıraktığını dile getiren Ayhan, "Ona kulak veren, müziğinden etkilenen geniş kesimler, Ali Kızıltuğ'u kendi dertlerinin tercümanı, kendi acılarının ortağı olarak görmüştür. Onlar Alevi'dir, ya da Sünni'dir, ortak özellikleri aynı derdi, aynı gamı, yaşananları ifade etmeleridir." dedi.

Programda ses sanatçıları Ender Balkır, Abdullah Polatcı, Mustafa Kızıltuğ, Gökhan Kılıç, Engin Çaldıran ve İbrahim Şahin, halk ozanı Kızıltuğ'un türkülerini seslendirdi.

Programa Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, CHP İl Başkanı Ahmet Turan Temel, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.