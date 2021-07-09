HALK OZANI AHMET YURT, YAŞAMINI YİTİRDİ
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HALK OZANI AHMET YURT, YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİLİ halk ozanlarından 'Hozatlı Ahmet Yurt Dede' olarak bilinen Ahmet Yurt (87) hayatını kaybetti.

TUNCELİLİ halk ozanlarından 'Hozatlı Ahmet Yurt Dede' olarak bilinen Ahmet Yurt (87) hayatını kaybetti.

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde 'Eşrefoğlu' türküsünü seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ahmet Yurt'un eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce hayatını kaybetmişti. Cenazesi yarın toprağa verilecek Ahmet Yurt'un vefatı üzerine siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

TUNCELİ- DHA

HALK OZANI AHMET YURT, YAŞAMINI YİTİRDİ
HALK OZANI AHMET YURT, YAŞAMINI YİTİRDİ
HALK OZANI AHMET YURT, YAŞAMINI YİTİRDİ
HALK OZANI AHMET YURT, YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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