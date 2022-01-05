Halitpaşa'nın içme suyu verimliliği için yeni sondaj açıldı

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa mahallesinde yeni bir sondaj açıldı. Saniyede 10 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.

"Cengiz Başkanla birlikte hizmet gördük"

Halitpaşa mahalle muhtarı Harun Karakayış, "2004 yılından beri mahalle muhtarıyım. 2014 yılından itibaren ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile daha önce görmediğimiz hizmetleri gördük. Mahallemiz birçok hizmetle tanıştı. Son olarak da içme suyumuzun verimliliği için sondaj çalışması yapıldı. Allah Cengiz Başkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

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