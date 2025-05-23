Halit Ergenç ceza mı aldı, kaç yıl ceza aldı?

Halit Ergenç hapis cezası mı aldı, kaç yıl ceza aldı? Mahkeme, Halit Ergenç ve oyuncu Rıza Kocaoğlu'nu menajer Ayşe Barım davasında "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla yargıladı ve kararını açıkladı. Peki Halit Ergenç kaç yıl ceza aldı? Hapis kararı uygulanacak mı? İşte 2025 yılı itibarıyla dava sürecinin tüm detayları…

HALİT ERGENÇ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Ergenç ve Kocaoğlu suçlamaları reddetti. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği iddia edildiği soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı.