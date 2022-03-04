Halis Serbest öldü mü? Bergen'in Kocası Halis Serbest kimdir, hapiste mi, yaşıyor mu?

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü paylaştığı Bergen filminden merakla beklenen ilk fragman geldi. Eski eşi tarafından önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatına dair çekilen filmi şubat ayında vizyona girecek. Filmin fragmanı dikkatleri çekerken Halis Serbest kim? Bergen'in Kocası Halis Serbest hapiste mi, yaşıyor mu araştırıldı.

BERGEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Temmuz 1959, Mersin

Ölüm tarihi ve yeri: 14 Ağustos 1989, Pozantı

15 Temmuz 1959'da Mersin'de doğdu. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetim Var adlı albümü ile başladı. 31 Ekim 1982'de kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı ve sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca Sen Affetsen Ben Affetmem, Kader Diyemezsin, Benim İçin Üzülme, Elimde Duran Fotoğrafın, Neden Dönmesin? gibi pek çok şarkı bıraktı.

Daha sonraları pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.

ÖLÜMÜ

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'e defnedildi. Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.

HALİS SERBEST KİM?

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Halis Serbest, Bergen ile evlenirken "Gazino işini bırakacaksın, bu bana da aileme de yakışmaz." demiş ve Bergen de ilk başta bu durumu kabul edip evlenmiştir.

Ancak ilerleyen dönemlerde bu duruma alışamayan Bergen, sahnelere dönmek ve Serbest'ten ayrılmak istemiştir.

Halis Serbest, şimdi Adana'da serbest meslek sahibi. İkinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte yaşıyor.

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