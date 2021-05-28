Halil Nebiler kimdir? Halil Nebiler kaç yaşında, nereli? Halil Nebiler hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Halil Nebiler izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Halil Nebiler kaç yaşında, nereli? Halil Nebiler hayatı ve biyografisi! Halil Nebiler kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Halil Nebiler hakkında araştırmalar yapılıyor. Halil Nebiler kimdir? Halil Nebiler kaç yaşında, nereli? Halil Nebiler hayatı ve biyografisi!

HALİL NEBİLER KİMDİR?

Halil Nebiler 1961 Lüleburgaz, Kırklareli doğumludur.

1985 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın okulundan mezun olan Halil Nebiler. 1981 yılından bu yana gazetecilik faaliyetlerini sürdürmektedir.14 yıl Cumhuriyet gazetesinde çalışmış, Arena ve Teketek programlarının kurucuları arasında yer almıştır.

Halil Nebiler yaklaşık 20 adet basılmış kitabı olan Halil Nebiler, 8 defa yılın gazetecisi seçilmiş, evli ve bir çocuk babasıdır.