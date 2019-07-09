Halil Ergün, filtreli fotoğrafıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!

Bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile çekildiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı. Ancak Mine Koşan'ın kullandığı yüz filtresi programından Halil Ergün de nasibini aldı.

"AĞZIMIZIN TADI KAÇTI"

Şarkıcı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile birlikte çektirdikleri filtreli fotoğrafı yayınlayarak, "Sevgili sanatçı dostum Halil Ergün ile bizzz Babel müzikhol'de arkadaşımıza ziyaret Ogün Turan hayırlı olsun" notunu ekledi. Mine Koşan'ın paylaşımına takipçiler komik yorum yapmaktan geri durmadı. Takipçiler, "Ağzımızın tadı kaçtı. Halil Bey baby face olmuş", "Keşke Ali Rıza Bey'i normal haliyle görseydik","Yeni doğmuş gibi" yorumlarını yaptı.