Hakkında 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Genç, Yakalandı

Hakkında 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Genç, Yakalandı

SAMSUN'da 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal Demir (27), polis tarafından yakalandı.

Hakkında 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Genç, Yakalandı

SAMSUN'da 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal Demir (27), polis tarafından yakalandı. Demir, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Liman mahallesinde meydana geldi. Hakkında 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal Demir (27), polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Samsun

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