Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine bayram ziyareti
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Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine bayram ziyareti

Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Akbıyık, ilk olarak 2000 yılında görev esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Naci Sönmez'in Karşıyaka Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Burada şehidin eşi, çocukları ve torunları ile sohbet eden Akbıyık, onların bayramını kutlayarak değişik hediyeler verdi.

Vali Akbıyık, ardından 1997 yılında Merzan Mahallesi Radyolik mevkiinde çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nusret Çiftçi'nin ailesini ziyaret etti. Akbıyık, şehidin ailesinin bayramını kutlayarak buradan ayrıldı.

Vali Akbıyık'a ziyaretinde eşi Sevim Akbıyık, Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine bayram ziyareti
Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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